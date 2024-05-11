Путешествуем по Мангистау – Кумакапы

Странные сюрпризы преподносит нам погода: жаркий апрель сменила майская прохлада, прошёл освежающий дождь – значит, мы получили небольшой карт-бланш, чтобы выбраться на природу, подальше от городской суеты.
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