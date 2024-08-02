Минобороны показало выход ракетных установок со спецбоеприпасами в районы пусков

Министерство обороны России показало видео, на котором запечатлен выход ракетных комплексов в позиционные районы для проведения электронных пусков во время третьего этапа учений нестратегических ядерных сил.
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