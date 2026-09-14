Славянская докт...
БлогПравилаНовичкамВАДИМВладимирНеллиН-книгиПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Славянская доктрина

6 617 подписчиков

Олег Стариков: «Если русские на фронт Суровикина вернут, то для ВСУ всё станет совсем плохо»

Олег Стариков: «Если русские на фронт Суровикина вернут, то для ВСУ всё станет совсем плохо»

Олег Стариков: «Если русские на фронт Суровикина вернут, то для ВСУ всё станет совсем плохо» Украинский военный аналитик — о контрнаступе ВСУ в Красном Лимане и о русских генералах, которых до смерти боится Киев Во вчерашнем интервью на одном из видеоканалов украинский военный и политический аналитик Олег Стариков, бывший полковник Службы безопасности Украины, коснулся весьма болезненной для ВС РФ темы — а именно наступления украинских сил севернее Красного Лимана.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым