Олег Стариков: «Если русские на фронт Суровикина вернут, то для ВСУ всё станет совсем плохо» Украинский военный аналитик — о контрнаступе ВСУ в Красном Лимане и о русских генералах, которых до смерти боится Киев Во вчерашнем интервью на одном из видеоканалов украинский военный и политический аналитик Олег Стариков, бывший полковник Службы безопасности Украины, коснулся весьма болезненной для ВС РФ темы — а именно наступления украинских сил севернее Красного Лимана.