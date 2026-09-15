Врио начальника МЧС Ивановской области посетил спасённого при пожаре ребенка

Мальчика спасли из горящей квартиры в Иванове, где очаг возгорания находился на пятом этаже. В больнице его навестили врио начальника регионального МЧС и детский омбудсмен, обсудили профилактику безнадзорности детей и вручили подарки.
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