Президент Казахстана высказался за варианты мирного урегулирования российско-украинского конфликта

Астана, 17 октября /Синьхуа/ -- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг в Астане на пленарном заседании форума аналитических центров Astana Think Tank Forum высказался за варианты мирного урегулирования российско-украинского конфликта.
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