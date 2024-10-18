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Китай

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Президент Казахстана высказался за варианты мирного урегулирования российско-украинского конфликта

Астана, 17 октября /Синьхуа/ -- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг в Астане на пленарном заседании форума аналитических центров Astana Think Tank Forum высказался за варианты мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

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