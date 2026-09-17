Бергам: Строительство арки в Вашингтоне начнётся через две недели

Правительство США планирует построить триумфальную арку в Вашингтоне. Несмотря на признание влияния на исторический облик, проект поддержку вплоть до министра внутренних дел Дугласа Бергама.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зеленский опять ю...
- Веллингтон отказа...
- ХЛ В Москве вновь ид...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым