ЦИК преодолел трудности выборами 2026, заявила Памфилова

Выборы 2026 года прошли в экстремальных условиях, однако все сложности удалось преодолеть. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, отметив, что кампания стала поводом для максимальной подготовки.
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