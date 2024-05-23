Бывшие руководители Водоканала Сочи получили условные сроки за мошенничество

Приговор вынес Центральный районный суд.В Сочи вынесли приговор экс-замдиректорв по капитальному строительству МУП города Сочи "Водоканал" Максиму Кубраке и бывшему руководителя отдела капитального строительства "Водоканала" Максиму Дегтеву.
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