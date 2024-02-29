Бойцы ВС РФ «Ланцетами» уничтожили технику ВСУ в зоне СВО

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Ланцет» бойцов 36-й армии Вооруженных сил (ВС) России на южнодонецком направлении в зоне специальной военной операции (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии