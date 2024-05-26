В Свердловской области нескольким фигурантам предъявлено обвинение в ряде убийств, совершённых более 20 лет назад

Четвёртым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СК России по Свердловской области пяти фигурантам, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.
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