Экс-глава офиса Зеленского Ермак встретился с Сырским после отставки Фёдорова

Как удалось выяснить изданию «Украинская правда» у собственных источников в военных и правоохранительных органах, экс-глава офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился с главкомом вооруженных сил Украины Александром Сырским.
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