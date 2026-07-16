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Экс-глава офиса Зеленского Ермак встретился с Сырским после отставки Фёдорова

Как удалось выяснить изданию «Украинская правда» у собственных источников в военных и правоохранительных органах, экс-глава офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился с главкомом вооруженных сил Украины Александром Сырским.

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