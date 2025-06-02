В Алтайском крае заложили соевый агрополигон

Всего в проект заложено 76 различных вариантов посева, которые создали при участии 35 российских и международных компаний и научных организаций В Целинном районе семеноводческое хозяйство "Гея" при поддержке Минсельхоза края запустило агрополигон по выращиванию сои.
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