Альтернативный источник редкоземельных металлов – ресурсы предложили добывать из черноморских раковин Татьяна АрестоваСовременная промышленность активно использует редкоземельные металлы, создавая перспективы для роста спроса.
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