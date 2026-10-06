Жителей Краснодара оставили без газа из-за долга управляющей компании: прокуратура организовала проверку

Жителей Краснодара оставили без газа из-за долга управляющей компании: прокуратура организовала проверкуЖители нескольких многоквартирных домов в Краснодаре остались без газа.
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