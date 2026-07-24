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Частный джет, яхта и вечеринка: звезда ЧМ-2026 Эрлинг Холланд отметил день рождения в Сен-Тропе

Частный джет, яхта и вечеринка: звезда ЧМ-2026 Эрлинг Холланд отметил день рождения в Сен-Тропе

Самый популярный футболист на сегодняшний день и звезда ЧМ-2026 Эрлинг Холланд с размахом отметил 26-й день рождения в Сен-Тропе.

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