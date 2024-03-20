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Спички - не игрушка

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"Искандер" снова нашёл "ту дверь": Вчера Одесса, сегодня Николаев - потери гигантские

"Искандер" снова нашёл "ту дверь": Вчера Одесса, сегодня Николаев - потери гигантские

Русские ракеты "Искандер" снова нашли "ту дверь". Вернее, цель. Вчера были зафиксированы точные попадания в Одессе, сегодня - в Николаевской области.

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