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Новости для Фанов

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Взлёты, развод и путь к себе: что стало с Ириной Лобачёвой после олимпийского серебра

Взлёты, развод и путь к себе: что стало с Ириной Лобачёвой после олимпийского серебра

Есть истории, которые невозможно пересказать в двух словах, потому что они похожи на затяжной прыжок с трамплина: сначала — головокружительная высота, потом — долгое падение, и только затем — осторожный, но уверенный разворот к свету.

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