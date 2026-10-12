Взлёты, развод и путь к себе: что стало с Ириной Лобачёвой после олимпийского серебра

Есть истории, которые невозможно пересказать в двух словах, потому что они похожи на затяжной прыжок с трамплина: сначала — головокружительная высота, потом — долгое падение, и только затем — осторожный, но уверенный разворот к свету.
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