В Туркменистане рассказали о предложении РФС провести в ноябре товарищеский матч в Москве

Начальник отдела соревнований Федерации футбола Туркменистана Ресул Маммедов в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро рассказал, что Российский футбольный союз (РФС) предложил провести товарищеский матч между сборными России и Туркменистана в Москве в ноябре.
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