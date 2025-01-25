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Захар Прилепин. А СУДЬИ КТО? ПРО КРОВАВЫЕ ГРЕХИ РУССКИХ ПРАВИТЕЛЕЙ

Захар Прилепин. А СУДЬИ КТО? ПРО КРОВАВЫЕ ГРЕХИ РУССКИХ ПРАВИТЕЛЕЙ

  Как только затевается разговор про большевиков и советскую власть, тут же как неопровержимый довод сообщается: убийство царской семьи большевикам не будет прощено никогда, поэтому и говорить тут не о чем.

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