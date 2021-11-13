Простой, но хороший вопрос нам попался недавно в одном из комментариев. Читатель поинтересовался, почему мы пользуемся понятием "Древняя Русь", если хронологически пишем о временах средневековья.
Почему средневековую Русь называют Древней?
Комментарии
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NVS66 SergeiShulepov
Есть одни времена и называть их по другому только историки могут, рассказывать и трактовать одинаковые события каждый по своему. Таких называют не историки, а рассказчики или трактователи.
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16 час.
Максим Маркин
я вот у немца спросил: за сколько лет он знает своих предков, говорит - "За 500, так я из крестьянской семьи, а кто из дворян, там и за 1тыс. записано" .. отставала Русь от Греции, на каких-то 2 тыс. лет ..
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14 час.
Виктор Онегин
Вот почему ни кто не помнит какой год идёт по календарю по которому Русь жила до Петра первого!? Значит древняя История Русси где то за началом этого календаря.Сначала Петровские историки вымарывали изначальную Русь сжигая Скиты староверов,вместе со старинными книгами, Ну а сейчас молодое поколение что то пытается утвердить,что всё,что за Христианством то землянки да дымокурни. А американский учёный садясь в вертолёт отлетающий от раскопок южноуральского раскопа городища литейщиков железа сказал.-мы не когда не признаем этот факт за Русью
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2 час.
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