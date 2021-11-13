Почему средневековую Русь называют Древней?

NVS66 SergeiShulepov Есть одни времена и называть их по другому только историки могут, рассказывать и трактовать одинаковые события каждый по своему. Таких называют не историки, а рассказчики или трактователи.

Максим Маркин я вот у немца спросил: за сколько лет он знает своих предков, говорит - "За 500, так я из крестьянской семьи, а кто из дворян, там и за 1тыс. записано" .. отставала Русь от Греции, на каких-то 2 тыс. лет ..