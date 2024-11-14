ЦБ боится согласования ставки с правительством. Что отрезвит Набиуллину? Зубец назвал два слова

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Царьград

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Отставка ,заигралась в &quot;рынок&quot; гайдаровское отродье!
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15 час.

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