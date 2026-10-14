World Gymnastics выразила сожаление из-за невыдачи виз гимнасткам из России

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) в среду, 14 октября, выразила сожаление в связи с невыдачей виз российским гимнасткам для участия в чемпионате мира в Нидерландах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Экс-генерал Миноб...
- Каллас анонсирова...
- JF TV8: власти Молда...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым