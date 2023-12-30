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Крымское информационное агентство

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В очереди на Крымский мост находится свыше 400 автомобилей

В очереди на Крымский мост находится свыше 400 автомобилей

В очереди на Крымский мост сейчас со стороны Тамани находится 310 транспортных средств. Об этом сообщает Оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

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