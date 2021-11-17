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Как изменить негативное отношение ребенка к школе

Как изменить негативное отношение ребенка к школе

Каждое утро ваш ребенок просыпается, не желая идти в школу? Его нежелание сопровождается истерическими сценами, криками, плачем, мольбами? Его беспокоят другие проблемы, такие как тошнота, рвота и ночные кошмары? Не стоит закрывать на это глаза.

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