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Несекретные материалы

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Российская армия лишила противника важного путепровода на Покровском направлении

Российская армия лишила противника важного путепровода на Покровском направлении

Российские военные продолжают наступление на Покровском направлении в ДНР. Несмотря на то, что от лобового штурма города, судя по всему, было решено отказаться, задача овладения стратегически важным населенным пунктом по-прежнему стоит перед ВС РФ.

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