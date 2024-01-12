Медведев заявил, что США ударами по Йемену отвлекают внимание от проблем с «бандероворюгами»

Зампред Совбеза сослался на отчет Пентагона, где говорится, что ведомство не отследило поставку оружия на миллиард долларовСоединенные Штаты ударами по хуситам в Йемене «открыли новый фронт», отвлекая в том числе внимание от «своих проблемных киевских подопечных», написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
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