Медведев заявил, что США ударами по Йемену отвлекают внимание от проблем с «бандероворюгами»

Зампред Совбеза сослался на отчет Пентагона, где говорится, что ведомство не отследило поставку оружия на миллиард долларовСоединенные Штаты ударами по хуситам в Йемене «открыли новый фронт», отвлекая в том числе внимание от «своих проблемных киевских подопечных», написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.