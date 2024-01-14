Англосаксы боятся наступления российской армии

НП

Наталья Павлова

А эти приехальщики в Киев уже прямо за себя боятся? А надо бы им за поставку бандеровцам вооружения что-нибудь эдакое заслать... Хотя бы бочку с дерьмом свинячим прямо в центр столицы, чтоб поняли, что не так уж они неуязвимы.