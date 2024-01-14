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Англосаксы боятся наступления российской армии

Англосаксы боятся наступления российской армии

Приезд в Киев высоких гостей из Великобритании и Франции, возможно, вызвано их опасением российского наступления (может, не 15 января, но в скором времени).

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
А эти приехальщики в Киев уже прямо за себя боятся? А надо бы им за поставку бандеровцам вооружения что-нибудь эдакое заслать... Хотя бы бочку с дерьмом свинячим прямо в центр столицы, чтоб поняли, что не так уж они неуязвимы.
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