«Тихие увольнения» в Amazon

Работники Amazon на условиях анонимности жалуются на широкую практику «тихих увольнений». Руководство среднего и высшего звена вынуждает нежелательных сотрудников уходить, используя тактику создания невыносимых условий труда, которые приводят сотрудников к решению уйти по собственному желанию.