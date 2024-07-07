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Профессор Флакс: быстрая утомляемость часто свидетельствует о дефиците железа

Профессор Флакс: быстрая утомляемость часто свидетельствует о дефиците железа

Быстрая и регулярная утомляемость чаще всего свидетельствует о дефиците железа в организме. Об этом рассказал доктор медицинских наук и профессор Российского биотехнологического университета Григорий Флакс, передает РИА Новости.

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