Профессор Флакс: быстрая утомляемость часто свидетельствует о дефиците железа

Быстрая и регулярная утомляемость чаще всего свидетельствует о дефиците железа в организме. Об этом рассказал доктор медицинских наук и профессор Российского биотехнологического университета Григорий Флакс, передает РИА Новости.
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