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Фильмы Тарковского будут крутить в Буэнос-Айресе неделю

Фильмы Тарковского будут крутить в Буэнос-Айресе неделю

С 14 по 23 февраля в столице Аргентины Буэнос-Айресе проходит Неделя фильмов Андрея Тарковского.Организатором показа выступила режиссер Сильвана Ярмолюк в сотрудничестве с кинокомпанией "Мосфильм" и фондом "Аргентинская синематека".

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