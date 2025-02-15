Фильмы Тарковского будут крутить в Буэнос-Айресе неделю

С 14 по 23 февраля в столице Аргентины Буэнос-Айресе проходит Неделя фильмов Андрея Тарковского.Организатором показа выступила режиссер Сильвана Ярмолюк в сотрудничестве с кинокомпанией "Мосфильм" и фондом "Аргентинская синематека".