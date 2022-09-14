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«Оплатить дорогу до лагеря»: в Тюмени мошенники выманивают деньги новым способом

«Оплатить дорогу до лагеря»: в Тюмени мошенники выманивают деньги новым способом

«Активизировались телефонные мошенники. Отслеживают смены во всероссийских детских лагерях, их даты, списки детей-победителей, прошедших отборы на такие смены и звонят родителям с предложением оплатить дорогу до лагеря», рассказал автор поста.

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