«Оплатить дорогу до лагеря»: в Тюмени мошенники выманивают деньги новым способом

«Активизировались телефонные мошенники. Отслеживают смены во всероссийских детских лагерях, их даты, списки детей-победителей, прошедших отборы на такие смены и звонят родителям с предложением оплатить дорогу до лагеря», рассказал автор поста.
«Активизировались телефонные мошенники. Отслеживают смены во всероссийских детских лагерях, их даты, списки детей-победителей, прошедших отборы на такие смены и звонят родителям с предложением оплатить дорогу до лагеря», рассказал автор поста.
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