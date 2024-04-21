Известия/Тарас Петренко Украина после одобрения США очередного пакета помощи, на самом деле получит лишь "крохи с барского стола", отработав интересы конкретных политических и лоббистских американских групп.
В Раде резко раскритиковали решение конгресса о помощи Украине
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Вам вообще никто ни чего не должен)
Ответить
7 час.
ДГ
Дмитрий Гурин
"А в том, что касается оружия – то, по словам Дубинского, вся суть принятого США законопроекта о помощи Украине сводится к спонсированию американского военно-промышленного комплекса." ........................ Дошло? Только спонсирование будет не полностью от американских налогоплательщиков а еще и от Украинских. И спонсирование будет в среднем для Украины случае лет еще эдак 50-60. В лучшем просто капитулировать и т.к. Россия единственный противник то она и первая танцует песню. А песня простая. ЕС, США и Британия участвовали в боевых действиях и проиграли а проигравший оплачивает все издержки... К расчету господа-барышники, у Украины взять уже нечего кроме опять же производственных мощностей и ресурсов проигравших партнеров......
Ответить
4 час.
Свежие комментарии