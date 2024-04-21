В Раде резко раскритиковали решение конгресса о помощи Украине

ДГ

Дмитрий Гурин

"А в том, что касается оружия – то, по словам Дубинского, вся суть принятого США законопроекта о помощи Украине сводится к спонсированию американского военно-промышленного комплекса." ........................ Дошло? Только спонсирование будет не полностью от американских налогоплательщиков а еще и от Украинских. И спонсирование будет в среднем для Украины случае лет еще эдак 50-60. В лучшем просто капитулировать и т.к. Россия единственный противник то она и первая танцует песню. А песня простая. ЕС, США и Британия участвовали в боевых действиях и проиграли а проигравший оплачивает все издержки... К расчету господа-барышники, у Украины взять уже нечего кроме опять же производственных мощностей и ресурсов проигравших партнеров......