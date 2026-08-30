Соединенные Штаты Америки: Один человек погиб и еще девять получили ранения в результате инцидента со стрельбой, произошедшего ранним утром в квартале 5400 на Коттедж-Гроув-авеню в районе Вашингтон-Парк в Чикаго.
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