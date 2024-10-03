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На фронте полная ж…па, пехота вымирает как вид, нас спасет только чудо, – генерал ВСУ

На фронте полная ж…па, пехота вымирает как вид, нас спасет только чудо, – генерал ВСУ

Украину может спасти только чудо, потому что на фронтах – крах и обвал, пехота ВСУ вымирает как вид. Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Да, бандероЖОПня! Ваше место - см, верхние снимки. То бишь - на виселице! У НЕлюдей нет права на жизнь!
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18 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ХЕР в ОНАЛ  ВЗВЫЛ...Это хорошо...Видать без вазелина пошло...
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17 час.
radiofree
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