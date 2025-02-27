Daily Mail: три типа обманчиво полезных продуктов могут вредить здоровью

По словам турецкого терапевта Нахида Али, "полезные" протеиновые батончики, растительные масла и веганские заменители мяса могут вызвать проблемы с пищеварением, а также повысить риск развития гипертонии и рака.
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