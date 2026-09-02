Стена рухнула на малышей в детсаду в Обнинске: трое пострадавших

В городе Обнинске Калужской области стена обвалилась на воспитанников детского сада «Дюймовочка». Обрушилась часть веранды, сообщил глава города Стефан Перевалов.
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