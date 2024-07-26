В Махачкале прошла ярмарка вакансий для участников СВО

В Махачкале прошла ярмарка вакансий топливно-энергетического комплекса, на которой представители ведущих энергетических компаний региона смогли найти новых сотрудников среди участников войсковой специальной операции (СВО).
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