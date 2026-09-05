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Путин присвоил Собянину звание Героя Труда

Путин присвоил Собянину звание Героя Труда

Глава России Владимир Путин присвоил мэру Москвы Сергею Собянину звание Героя Труда Российской Федерации.

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