Собянин: Более 100 компаний стали резидентами ОЭЗ «Технополис Москва»

Участников проекта все больше, все они получают преференции от государства Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал сегодня, в каком состоянии находится знаковый объект столицы — особая экономическая зона «Технополис «Москва».
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