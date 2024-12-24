Привычки водителей, которые сокращают срок службы автоматической коробки передач

Автоэксперт Егор Васильев предупреждает водителей: неправильное использование автоматической коробки передач, включая одновременное использование газа и тормоза и парковку на уклоне без стояночного тормоза, может привести к ускоренному износу и поломке трансмиссии.
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