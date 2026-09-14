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Нижегородская правда

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Экономист Ордов раскрыл, сколько будет стоить евро к концу сентября

До конца месяца курс евро может колебаться в пределах 90 – 105 рублей, предположил Константин Ордов, директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.

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