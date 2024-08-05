Подросткам из Татарстана рассказали о важности правильного выбора профессии

55 учащихся 6-8 классов Татарстана накануне думали о том, кем хотят стать, когда вырастут. В рамках проекта «Билет в будущее», который реализуется по национальному проекту «Образование», подросткам рассказали о важности правильного выбора будущей профессии.
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