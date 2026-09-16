Как рушится «спортивная блокада» России. Показываем в карточках

Международные организации возвращают российским атлетам право выступать и принимать турнирыВсемирная федерация тхэквондо 15 сентября сняла ограничения на проведение мероприятий в России.
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