Дай пятюню.Прощание хамасовца с одной из израильских заложниц в Секторе Газа.На данный момент процесс обмена заложниками между ХАМАС и Израилем продолжается.
Дай пятюню
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Дай пятюню.Прощание хамасовца с одной из израильских заложниц в Секторе Газа.На данный момент процесс обмена заложниками между ХАМАС и Израилем продолжается.
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