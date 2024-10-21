Сыгран четвертый тур чемпионат Иркутской области по шахматам среди мужчин

Со стопроцентным результатом в чемпионат Иркутской области по шахматам среди мужчин в Иркутске идут Дмитрий Оболенский и Николай Кривонос после четвертого тура 20 октября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.