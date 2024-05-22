Mercedes-AMG PureSpeed: первенец эксклюзивной гаммы Mythos

Mercedes-AMG PureSpeed: первенец эксклюзивной гаммы MythosRolls-Royce, Bentley, Ferrari и многие другие производители дорогих автомобилей за последние годы возродили практику постройки мелкосерийных и эксклюзивных машин по спецзаказам особо обеспеченной аудитории, тем самым изрядно попортив кровь разнообразным тюнинг-ателье.
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