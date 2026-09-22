В Белом доме сообщили о встрече Зеленского с Трампом в Нью-Йорке 22 сентября

Президент США Дональд Трамп встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 20:15 по московскому времени, 22 сентября.
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