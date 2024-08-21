ФАС усилит контроль за сделками крупных банков

Власти планируют усилить контроль за сделками крупных финансовых организаций. Банки, микрофинансовые организации (МФО), страховые и лизинговые компании должны будут согласовывать с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) покупку долей и активов любых конкурентов, независимо от их размера.
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