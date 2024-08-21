ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 943 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Только капитуляция...Президент Чехии н...
  • Анна Ахметзянова
    Дошло наконец-то и до китайских лидеров🤔МИД Китая выразил...
  • Ловчий
    Заметили, что чехи молчат о том чья это была бомба?В Чехии на НПЗ об...

ФАС усилит контроль за сделками крупных банков

ФАС усилит контроль за сделками крупных банков

Власти планируют усилить контроль за сделками крупных финансовых организаций. Банки, микрофинансовые организации (МФО), страховые и лизинговые компании должны будут согласовывать с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) покупку долей и активов любых конкурентов, независимо от их размера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх