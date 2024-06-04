Что известно об Андрее Турчаке, который может возглавить Республику Алтай?

45-летний Турчак является одним из ключевых лиц "Единой России" Новость о том, что Республику Алтай в ближайшее время может возглавить секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, продолжают активно обсуждать в политической среде.
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