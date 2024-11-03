Наконец-то стало происходить то, что давно должно было произойти. Самые именитые звезды отечественного шоу-бизнеса, пожалуй, впервые за всю свою карьеру столкнулись с нехваткой финансов.
По всей стране полупустые залы: Наконец «эстрадная мафия», созданная Пугачевой, поплатилась за свою жадность и наглость
Комментарии
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АК
Александр Крылов
Ряженые клоуны, поющие под фанеру, занявшие российскую эстраду, выход в эфир ненавидящиего российский народ Познера и многое другое, что противно русскому! Что это как не предательство национальных интересов? С чьего позволения Эрнст выпускает в эфир русофобов - врагов России? По-моему ниточка тянется в Кремль, к помошнику президента России. Может я не прав?
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13 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Лицедеи должны знать свое место, надоели бездари, старухи, петухи, кривляки… 1 ноября , по России был великолепный концерт посвященный юбилею ИЯ Крутого! Вот таких исполнителей хочется слушать!
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9 час.
НЛ
Нина Лубенкова
И все же дело и в ценах в том числе, какие 6 тысяч в Сочи?? Все ценники начинались от 10000 и выше , ну совесть бы поимели. Хорошо , что есть альтернатива в Сириусе - приличные концерты за нормальные деньги.
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9 час.
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