По всей стране полупустые залы: Наконец «эстрадная мафия», созданная Пугачевой, поплатилась за свою жадность и наглость

АК Александр Крылов Ряженые клоуны, поющие под фанеру, занявшие российскую эстраду, выход в эфир ненавидящиего российский народ Познера и многое другое, что противно русскому! Что это как не предательство национальных интересов? С чьего позволения Эрнст выпускает в эфир русофобов - врагов России? По-моему ниточка тянется в Кремль, к помошнику президента России. Может я не прав?

РМ Раиса Мелькумова Лицедеи должны знать свое место, надоели бездари, старухи, петухи, кривляки… 1 ноября , по России был великолепный концерт посвященный юбилею ИЯ Крутого! Вот таких исполнителей хочется слушать!